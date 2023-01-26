59. Bölüm | Prof. Dr. İsmail Karaçam

İsmail Karaçam Vav TV'de Anıların İzinde programına konuk oldu. Anıların İzinde programında bu hafta Fehmi Atay'ın konuğu Prof. Dr. İsmail Karaçam oldu. Konukların kendi hayat hikayelerine dair önemli hatıraları aktardığı Anıların İzinde programında İsmail Karaçam, Vav TV ekranlarında birçok değerli anısını paylaştı.

00:00 Anıların İzinde

04:00 Kur'an ve İlme Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. İsmail Karaçam

10:00 Prof. Dr. İsmail Karaçam'ın Hayat Hikayesi

32:00 Prof. Dr. İsmail Karaçam'ın imam hatip yılları

01:10:00 Prof. Dr. İsmail Karaçam'ın İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Yılları