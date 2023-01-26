60. Bölüm | Mehmet Hadi Duran

Mehmet Hadi Duran, Vav TV'de Anıların İzinde programına konuk oldu. Anıların İzinde programında bu hafta Fehmi Atay'ın konuğu Bestekar Mehmet Hadi Duran oldu. Konukların kendi hayat hikayelerine dair önemli hatıraları aktardığı Anıların İzinde programında Mehmet Hadi Duran, Vav TV ekranlarında birçok değerli anısını paylaştı.