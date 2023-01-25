74. Bölüm | Yusuf Belge

Anıların İzinde programında bu hafta Fehmi Atay'ın konuğu Büyük Çamlıca İmam Hatibi Yusuf Belge oldu. Konukların kendi hayat hikayelerine dair önemli hatıraları aktardığı Anıların İzinde programında Üsküdar Ferah Camii İmamı Yusuf Belge bizlerle birçok değerli anısını paylaştı.

Programa ayrıca Üsküdar Ferah Camii İmamı Yusuf Belge'nin oğulları Necip Fazıl Belge ve Ahmet Emre Belge konuk oldu.

Anıların İzinde 74. bölümüyle sizlerle...

00:00 Anıların İzinde

01:02:00 Yusuf Belge'nin hafızlık eğitimi süreci

01:15:00 Hafızlık ve şehitlik marşı...