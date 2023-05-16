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Hasan Bayraktar | Anıların İzinde 16 Mayıs 2023 05:05
100. Bölüm | Yusuf ve Ayşe Dursun Çifti 25 Mayıs 2023 01:05
99. Bölüm | Yusuf Dursun 25 Mayıs 2023 01:05
98. Bölüm | Hürrem Çavuş Camii İmam Hatibi Metin Kaçar 25 Mayıs 2023 01:05
97. Bölüm | Dr. İbrahim Pazan 25 Mayıs 2023 01:05
96. Bölüm | Uzman Doktor Eyyüp Yılmaz 25 Mayıs 2023 01:05
95. Bölüm | Hafız İlhan Tok 25 Mayıs 2023 01:05
94. Bölüm | Kenan Yavuz 25 Mayıs 2023 01:05
93. Bölüm I Mehmet Koca 25 Mayıs 2023 01:05
92. Bölüm I Habil Öndeş 25 Mayıs 2023 01:05
91. Bölüm | M. Sinan Genim 15 Mayıs 2023 12:05
90. Bölüm | Süleyman Gündüz 25 Mayıs 2023 01:05
89. Bölüm I Süleyman Ramazanoğlu 25 Mayıs 2023 01:05
88. Bölüm | Süleyman Gündüz 25 Mayıs 2023 01:05
87. Bölüm | Prof. Dr. Yakup Çiçek 10 Mayıs 2023 07:05
86. Bölüm | İhsan Karaman 10 Mayıs 2023 07:05
85. Bölüm | Ebubekir Erdem - 1 10 Mayıs 2023 07:05
84. Bölüm I Ebubekir Erdem 15 Mayıs 2023 12:05
83. Bölüm I Yücel Oğurlu 15 Mayıs 2023 12:05
82. Bölüm I Ebubekir Subaşı 15 Mayıs 2023 12:05
81. Bölüm | Ebubekir Subaşı 10 Mayıs 2023 07:05
80. Bölüm | Talip Akbal 15 Mayıs 2023 12:05
79. Bölüm | İlhan Tok 14 Mart 2023 11:03
78. Bölüm | Hikmet Koçak 01 Mart 2023 03:03
77. Bölüm | Hikmet Koçak 01 Mart 2023 03:03
76. Bölüm | Prof. Dr. Suphi Saatçi 14 Mart 2023 11:03
75. Bölüm | Prof. Dr. Suphi Saatçi 14 Mart 2023 11:03
74. Bölüm | Yusuf Belge 15 Mayıs 2023 12:05
73. Bölüm | Hüseyin İpek - Sadi Teltik 14 Mart 2023 11:03
72. Bölüm | Prof. Dr. Ahmet Ağırakça 14 Mart 2023 11:03
71. Bölüm | Prof. Dr. Ahmet Ağırakça 14 Mart 2023 10:03
70. Bölüm | Burhan Bozgeyik 14 Mart 2023 10:03
69. Bölüm | Ömer Demirbağ 24 Mart 2023 04:03
68. Bölüm | Abdurrahman Çetin 24 Mart 2023 04:03
67. Bölüm | Prof. Dr. Ömer Ertur 24 Mart 2023 04:03
66. Bölüm | Abdulhamit Avşar 24 Mart 2023 04:03
65. Bölüm I Abdulhamit Avşar 24 Mart 2023 04:03
64. Bölüm | Mehmet Salim Öztoksoy 24 Mart 2023 04:03
63. Bölüm | Opr. Dr. Kemal Tekden 24 Mart 2023 04:03
62. Bölüm | Kemal Tekden 24 Mart 2023 04:03
61. Bölüm | Kerim Öztürk 15 Mayıs 2023 12:05
60. Bölüm | Mehmet Hadi Duran 24 Mart 2023 04:03
59 Bölüm | Prof. Dr. İsmail Karaçam 15 Mayıs 2023 12:05
58. Bölüm | Dr. Tayyar Altıkulaç 24 Mart 2023 04:03
57. Bölüm | Celal Erbay 24 Mart 2023 04:03
56.Bölüm | Dr. Tayyar Altıkulaç 24 Mart 2023 04:03
55. Bölüm | Prof. Dr. Metin Yurdagür 24 Mart 2023 04:03
54. Bölüm | Musa Serdar Çelebi 15 Mayıs 2023 12:05
53. Bölüm | Fatih Çollak 15 Mayıs 2023 12:05
52. Bölüm | Doç. Dr. Savaş Çevik 14 Mart 2023 09:03
51. Bölüm | Halil İbrahim Çoraklı 14 Mart 2023 09:03
50. Bölüm | Ramazan Pakdil 15 Mayıs 2023 12:05
49. Bölüm | Fahri Sarrafoğlu 14 Mart 2023 09:03
48. Bölüm | Yusuf Şevki Yavuz 14 Mart 2023 09:03
47. Bölüm | Prof. Dr. Abdulhamit Birışık 14 Mart 2023 09:03
46. Bölüm | Prof. Dr. Hasan Elik 14 Mart 2023 09:03
45. Bölüm | Coşkun Aydın 15 Mayıs 2023 12:05
44. Bölüm | Ahmet Kemal Öncü - Gülbahar Öncü 14 Mart 2023 09:03
43. Bölüm | Esat Kabaklı 15 Mayıs 2023 12:05
42. Bölüm | Ahmet Özhan -1 01 Mart 2023 03:03
41. Bölüm | Ahmet Özhan 16 Mayıs 2023 05:05
40. Bölüm | Dr. İsrafil Kuralay 16 Mayıs 2023 05:05
39. Bölüm | Ömer Serdar Yeşil 16 Mayıs 2023 05:05
38. Bölüm | Resul Çelik 16 Mayıs 2023 05:05
37. Bölüm | Dr. Mehmet Ali Sarı 01 Mart 2023 03:03
36. Bölüm | İsmail Kahraman 16 Mayıs 2023 05:05
35. Bölüm | Hafız Celal Yılmaz 01 Mart 2023 03:03
34. Bölüm | Yunus Vehbi Yavuz 16 Mayıs 2023 05:05
33. Bölüm | Osman Çakmak 01 Mart 2023 03:03
32. Bölüm | Yunus Balcıoğlu 16 Mayıs 2023 05:05
31. Bölüm | Zafer Bilgi 16 Mayıs 2023 05:05
30. Bölüm | Recep Aykan 15 Mayıs 2023 12:05
29. Bölüm | Rahim Er 15 Mayıs 2023 12:05
28. Bölüm | İbrahim Ceylan 15 Mayıs 2023 12:05
27. Bölüm | Mehmet Arif Vural 23 Mayıs 2023 06:05
26. Bölüm | Prof. Dr. Saffet Köse 15 Mayıs 2023 12:05
25. Bölüm | Vehbi Vakkasoğlu 15 Mayıs 2023 12:05
24. Bölüm I Mehmet Paksu 15 Mayıs 2023 12:05
23. Bölüm | Prof. Dr. Bilal Kemikli 15 Mayıs 2023 12:05
22. Bölüm | Yahyahan Güney 15 Mayıs 2023 12:05
21. Bölüm | Mustafa Özdemir 15 Mayıs 2023 12:05
20. Bölüm | İsmail Zengin 15 Mayıs 2023 12:05
19. Bölüm | Ahmet Ziya İbrahimoğlu 15 Mayıs 2023 12:05
18. Bölüm | Prof. Dr. Halis Aydemir 15 Mayıs 2023 12:05
17. Bölüm | Ali Rıza Haliloğlu 01 Mart 2023 03:03
16. Bölüm | Ubeydullah Sezikli 01 Mart 2023 03:03
15. Bölüm | Mehmet Maksudoğlu 01 Mart 2023 03:03
14. Bölüm I Hüseyin İpek 01 Mart 2023 03:03
13. Bölüm I Nurettin Taşkesen 01 Mart 2023 03:03
12. Bölüm I Ali Rıza Demircan 01 Mart 2023 03:03
11. Bölüm | Hüseyin Tural - 2 01 Mart 2023 03:03
10. Bölüm I Hüseyin Tural 02 Mart 2023 02:03
9. Bölüm I Sadettin Turhan 02 Mart 2023 02:03
8. Bölüm I Ali Erkan Kavaklı 02 Mart 2023 02:03
7. Bölüm I İsmail Lütfi Çakan 02 Mart 2023 02:03
6. Bölüm I Mustafa İsen 02 Mart 2023 02:03
5. Bölüm I Bestami Yazgan 02 Mart 2023 02:03
4. Bölüm I Ahmet Turan Arslan 02 Mart 2023 02:03
3. Bölüm I Ramazan Pakdil / Kerim Öztürk 02 Mart 2023 02:03
2. Bölüm I Hafız-Mevlithan Cemal Bozay 30 Mart 2023 10:03
1. Bölüm I Amir Ateş 02 Mart 2023 02:03

88. Bölüm | Süleyman Gündüz

Bu bölüme Gazeteci-Yazar Dr. Süleyman Gündüz konuk oldu.

Anıların İzinde programında bu hafta Fehmi Atay'ın konuğu Gazeteci-Yazar Dr. Süleyman Gündüz oldu. Konukların kendi hayat hikayelerine dair önemli hatıraları aktardığı Anıların İzinde programında Süleyman Gündüz de Vav TV ekranlarında birçok değerli anısını paylaştı.

Anıların İzinde 88. bölümüyle sizlerle...

00:00 Gazeteci-Yazar Dr. Süleyman Gündüz'ün Hayat Hikayesi

10:00 Süleyman Gündüz'ün Çocukluğu

22:00 Büyüdüğü çevre

57:00 Doğduğu ev

01:15:45 "Baba gölgesinden mahrum kimseler ancak hayatın ayazını hissebilirler"

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