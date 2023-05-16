88. Bölüm | Süleyman Gündüz

Bu bölüme Gazeteci-Yazar Dr. Süleyman Gündüz konuk oldu.

Anıların İzinde programında bu hafta Fehmi Atay'ın konuğu Gazeteci-Yazar Dr. Süleyman Gündüz oldu. Konukların kendi hayat hikayelerine dair önemli hatıraları aktardığı Anıların İzinde programında Süleyman Gündüz de Vav TV ekranlarında birçok değerli anısını paylaştı.

Anıların İzinde 88. bölümüyle sizlerle...

00:00 Gazeteci-Yazar Dr. Süleyman Gündüz'ün Hayat Hikayesi

10:00 Süleyman Gündüz'ün Çocukluğu

22:00 Büyüdüğü çevre

57:00 Doğduğu ev

01:15:45 "Baba gölgesinden mahrum kimseler ancak hayatın ayazını hissebilirler"