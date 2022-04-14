Ahmet Özhan'ın Hayat Hikayesi

Programın 41. bölümünde Müzisyen Ahmet Özhan hatıralarını anlatıyor.

15 Nisan 2022 | 16:59
VİDEO DEVAM EDİYOR

Müzisyen Ahmet Özhan Vav TV Anıların İzinde programında Fehmi Atay'ın konuğu oldu. Anıların İzinde programında bu hafta Fehmi Atay'ın konuğu Müzisyen Ahmet Özhan oldu. Konukların kendi hayat hikayelerine dair önemli hatıraları aktardığı Anıların İzinde programında Müzisyen Ahmet Özhan , bizlerle birçok değerli anısını paylaştı. Anıların İzinde 41. bölümüyle yayında...

00:00 Anıların İzinde 05:00 Ahmet Özhan kimdir? 33:00 Ahmet Özhan Alaaddin Yavaşça'yı anlatıyor... 51:30 Reklam Arası 52:15 Mail Oldum - Ahmet Özhan 01:30:00 Ahmet Özhan'ın Hayat Hikayesi

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