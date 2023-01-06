Mehmet Paksu | 24. Bölüm

Anıların İzinde programında bu hafta Fehmi Atay'ın konuğu Araştırmacı-Yazar Mehmet Paksu oldu. Konukların kendi hayat hikayelerine dair önemli anekdotları aktardığı Anıların İzinde programında Araştırmacı - Yazar Mehmet Paksu Vav TV ekranlarında birçok değerli anısını paylaştı.

00:00 Anıların İzinde

07:00 Mehmet Paksu'nun Hatıraları

20:00 Mehmet Paksu'nun İlmi Çalışmaları

34:00 Mehmet Paksu Yazarlığa Ne Zaman Başladı?

40:00 Mehmet Paksu Kitap Yazmaya Nasıl Başladı?

56:00 Mehmet Paksu'nun Yazıları

01:01:00 Mehmet Paksu'nun Yazarlık ve Editörlük Yılları

01:28:00 Mehmet Paksu'nun Yurt İçi ve Yurt Dışı İlmi Çalışmaları