Mehmet Paksu | 24. Bölüm

Anıların İzinde programında bu hafta Fehmi Atay'ın konuğu Araştırmacı-Yazar Mehmet Paksu oldu. Konukların kendi hayat hikayelerine dair önemli anekdotları aktardığı Anıların İzinde programında Araştırmacı - Yazar Mehmet Paksu Vav TV ekranlarında birçok değerli anısını paylaştı.
00:00 Anıların İzinde
07:00 Mehmet Paksu'nun Hatıraları
20:00 Mehmet Paksu'nun İlmi Çalışmaları
34:00 Mehmet Paksu Yazarlığa Ne Zaman Başladı?
40:00 Mehmet Paksu Kitap Yazmaya Nasıl Başladı?
56:00 Mehmet Paksu'nun Yazıları
01:01:00 Mehmet Paksu'nun Yazarlık ve Editörlük Yılları
01:28:00 Mehmet Paksu'nun Yurt İçi ve Yurt Dışı İlmi Çalışmaları