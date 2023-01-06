Prof. Dr. Saffet Köse | 26. Bölüm

Anıların İzinde programında bu hafta Fehmi Atay'ın konuğu Prof. Dr. Saffet Köse oldu. Konukların kendi hayat hikayelerine dair önemli hatıraları aktardığı Anıların İzinde programında Prof. Dr. Saffet Köse Vav TV ekranlarında birçok değerli anısını paylaştı.
00:00 Anıların İzinde
04:00 Prof. Dr. Saffet Köse'nin Çocukluğu
16:00 Prof. Dr. Saffet Köse'nin Gençliği
23:00 Saffet Köse'nin Hatıraları
37:00 Saffet Köse'nin Hayatında İz Bırakan Hocalar
01:03:00 Saffet Köse'nin Çalışmaları
01:12:00 Saffet Köse'nin Azerbaycan'da Yaptığı Faaliyetler
01:18:00 Saffet Köse'nin Eserleri