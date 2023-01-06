Prof. Dr. Saffet Köse | 26. Bölüm

Bu bölümde Prof. Dr. Saffet Köse hayat hikayesini anlatıyor.

06 Ocak 2023 | 19:33
VİDEO DEVAM EDİYOR

Anıların İzinde programında bu hafta Fehmi Atay'ın konuğu Prof. Dr. Saffet Köse oldu. Konukların kendi hayat hikayelerine dair önemli hatıraları aktardığı Anıların İzinde programında Prof. Dr. Saffet Köse Vav TV ekranlarında birçok değerli anısını paylaştı.

00:00 Anıların İzinde

04:00 Prof. Dr. Saffet Köse'nin Çocukluğu

16:00 Prof. Dr. Saffet Köse'nin Gençliği

23:00 Saffet Köse'nin Hatıraları

37:00 Saffet Köse'nin Hayatında İz Bırakan Hocalar

01:03:00 Saffet Köse'nin Çalışmaları

01:12:00 Saffet Köse'nin Azerbaycan'da Yaptığı Faaliyetler

01:18:00 Saffet Köse'nin Eserleri

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