1. Bölüm | İslam Düşüncesinin Üç Boyutu
Müslümanların problemler karşısındaki tavrı nasıl olmalı?
14 Ocak 2023 | 19:58
Tahir İnan'ın sunumu Prof Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Asıl Mesele ilk bölümü ile sizlerle...
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