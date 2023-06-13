İslam İktisat Anlayışına Kalkınma Modeli | Asıl Mesele

Bu bölümde Prof. Dr. Ahmet Kala ile "Kümelenerek Üretim Modeli" konuşuldu.

İslam iktisadı ve finansı nedir? Anadolu sanayi devriminde Ahi Evran nasıl rol oynadı? Sermaye kullanımında inanç faktörü önemi nedir? Asıl Mesele'de Tahir İnan'ın bu haftaki konuğu İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kala oldu. Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 58. bölümüyle yayında...

00:00 Asıl Mesele

02:00 İslam İktisat Anlayışına Göre Maddi ve Manevi Kalkınma Modeli

10:00 Dünyanın İlk Sanayi Devrimi: Anadolu Sanayi Devrimi

14:15 Kümelenerek Üretim Modeli

16:00 Ahi Evran Kümelenerek Üretim Modeli

23:00 Anadolu Sanayi Devriminde Ahi Evran'ın Rolü

42:00 İslam ve İktisat

51:00 Sanayide Doğu'nun Yeniden Yükselişi

54:00 Kümelenerek Üretim Modeli

01:00:00 Sermaye Kullanımında İnanç Faktörü

01:05:00 Kapitalist Sistem ve Sömürgecilik

01:12:00 Sanayide Doğu'nun Yeniden Yükselişi

01:15:00 Yeni Ekonomi'nin Üretim, Tüketim ve Piyasa Yapısı

01:29:00 Kümelenerek Üretim Modeli Kapitalizmde Alternatif Olabilir mi?