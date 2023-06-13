İslam İktisat Anlayışına Kalkınma Modeli | Asıl Mesele
Bu bölümde Prof. Dr. Ahmet Kala ile "Kümelenerek Üretim Modeli" konuşuldu.
İslam iktisadı ve finansı nedir? Anadolu sanayi devriminde Ahi Evran nasıl rol oynadı? Sermaye kullanımında inanç faktörü önemi nedir? Asıl Mesele'de Tahir İnan'ın bu haftaki konuğu İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kala oldu. Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 58. bölümüyle yayında...
00:00 Asıl Mesele
02:00 İslam İktisat Anlayışına Göre Maddi ve Manevi Kalkınma Modeli
10:00 Dünyanın İlk Sanayi Devrimi: Anadolu Sanayi Devrimi
14:15 Kümelenerek Üretim Modeli
16:00 Ahi Evran Kümelenerek Üretim Modeli
23:00 Anadolu Sanayi Devriminde Ahi Evran'ın Rolü
42:00 İslam ve İktisat
51:00 Sanayide Doğu'nun Yeniden Yükselişi
54:00 Kümelenerek Üretim Modeli
01:00:00 Sermaye Kullanımında İnanç Faktörü
01:05:00 Kapitalist Sistem ve Sömürgecilik
01:12:00 Sanayide Doğu'nun Yeniden Yükselişi
01:15:00 Yeni Ekonomi'nin Üretim, Tüketim ve Piyasa Yapısı
01:29:00 Kümelenerek Üretim Modeli Kapitalizmde Alternatif Olabilir mi?