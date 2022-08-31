10. Bölüm "Arşiv ve Arşivcilik"

Bizim Sanatımız programının bu bölümüne arşiv uzmanı-yazar Necati Gültepe konuk oldu

31 Ağustos 2022 | 22:49
VİDEO DEVAM EDİYOR

Bizim Sanatımız'a bu hafta Arşiv Uzmanı-Yazar Necati Gültepe konuk oldu. Peki Bizim Sanatımız'da ne konuşuldu? Hangi konular işlendi? Bizim Sanatımız'da bu hafta Osmanlı Devleti'nde arşiv ve arşivcilik, Osmanlı devlet teşkilatının yapısının yanı sıra Yazar Necati Gültepe'nin Savaşan Şehir ve Munzurdaki Zorbaz gibi eserleri de konuşuldu.

Dünden Bugüne Arşiv ve Arşivciliğin Önemi
Osmanlı Devletinde Arşiv ve Arşivcilik Çalışmaları
Osmanlı Devlet Teşkilatı ve İdari Yapısı

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