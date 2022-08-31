11. Bölüm "Türklerin Savaş Sanatı"

Bizim Sanatımız programının bu bölümünde tarihi boyutlarıyla savaş sanatları konuşuldu

31 Ağustos 2022 | 22:55
VİDEO DEVAM EDİYOR

Bizim Sanatımız programında bu tarihi boyutlarıyla savaş sanatları konuşuldu. Sanat Tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun sunumu Doç. Dr. Ahmet Özdal'ın katkılarıyla Bizim Sanatımız sizlerle...

00:00 Bizim Sanatımız

02:00 Akademisyenliğin Aile Hayatı Üzerine Etkisi

03:00 Doç. Dr. Ahmet Özdal kimdir?

06:20 Türklerin Savaş Sanatının Tarihi Serüveni

10:30 İslam Medeniyetinin Unutulmuş Tarihi

21:00 Doğu Kültüründe Ticaret ve Tüccarlık

27:00 Tarih Boyunca Kullanılan Ticaret Yolları

30:00 Sanatın İktisadi Boyutu

35:00 Tarihte Malazgirt Savaşı

40:00 "Türklerin Savaş Sanatı" Kitabı Üzerine

45:00 Tarihte Savaşların İktisadi Sonuçları

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