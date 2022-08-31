11. Bölüm "Türklerin Savaş Sanatı"

Bizim Sanatımız programında bu tarihi boyutlarıyla savaş sanatları konuşuldu. Sanat Tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun sunumu Doç. Dr. Ahmet Özdal'ın katkılarıyla Bizim Sanatımız sizlerle...
00:00 Bizim Sanatımız
02:00 Akademisyenliğin Aile Hayatı Üzerine Etkisi
03:00 Doç. Dr. Ahmet Özdal kimdir?
06:20 Türklerin Savaş Sanatının Tarihi Serüveni
10:30 İslam Medeniyetinin Unutulmuş Tarihi
21:00 Doğu Kültüründe Ticaret ve Tüccarlık
27:00 Tarih Boyunca Kullanılan Ticaret Yolları
30:00 Sanatın İktisadi Boyutu
35:00 Tarihte Malazgirt Savaşı
40:00 "Türklerin Savaş Sanatı" Kitabı Üzerine
45:00 Tarihte Savaşların İktisadi Sonuçları
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