11. Bölüm "Türklerin Savaş Sanatı"

Bizim Sanatımız programında bu tarihi boyutlarıyla savaş sanatları konuşuldu. Sanat Tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun sunumu Doç. Dr. Ahmet Özdal'ın katkılarıyla Bizim Sanatımız sizlerle...

00:00 Bizim Sanatımız

02:00 Akademisyenliğin Aile Hayatı Üzerine Etkisi

03:00 Doç. Dr. Ahmet Özdal kimdir?

06:20 Türklerin Savaş Sanatının Tarihi Serüveni

10:30 İslam Medeniyetinin Unutulmuş Tarihi

21:00 Doğu Kültüründe Ticaret ve Tüccarlık

27:00 Tarih Boyunca Kullanılan Ticaret Yolları

30:00 Sanatın İktisadi Boyutu

35:00 Tarihte Malazgirt Savaşı

40:00 "Türklerin Savaş Sanatı" Kitabı Üzerine

45:00 Tarihte Savaşların İktisadi Sonuçları

**

VAV TV RESMİ WEB SİTE

► https://www.vavtv.com.tr

VAV TV FREKANS AYARLARI

►https://www.vavtv.com.tr/frekanslar

SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

► https://facebook.com/vavtv

► https://twitter.com/vavtvresmi

► https://instagram.com/vavtvresmi

Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.

► iletisim@vavtv.com.tr