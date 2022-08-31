12. Bölüm "Türk Müziğinin Tarihi"

Bizim Sanatımız programının bu bölümünde "Türk Müziğinin Tarihsel Gelişimi" konuşuluyor.

31 Ağustos 2022 | 23:02
VİDEO DEVAM EDİYOR

Sanat Tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun sunumu Doç. Dr. Recep Uslu'nun katkılarıyla Bizim Sanatımız programı sizlerle... Bizim Sanatımız programında bu hafta Doç. Dr. Recep Uslu'nun katkılarıyla "Türk Müziğinin Tarihsel Gelişimi" konuşuldu.

00:00 Bizim Sanatımız

02:30 Doğu Kültüründe Müziğin Önemi

04:30 Doç. Dr. Recep Uslu'nun Türk Müziğine Katkıları

07:00 Doç. Dr. Recep Uslu'nun Müzik Bibliyografyasına Katkısı

11:00 Doç. Dr. Recep Uslu'nun Türk Müziği Tarihine Dair Çalışmaları

15:00 Türk Müziği Açısından Mehmet Ladikli'nin Önemi

18:00 İslam Filozoflarının Türk Müziğine Katkıları

20:00 Müziğin İnsan Psikolojisine Etkileri

22:30 Müzik İle Tedavi Yöntemi Nasıl Olur?

25:00 Ezanın İnsan Psikolojisine Etkileri

29:00 Doğu ve Batı Müziği Arasındaki Farklar Nelerdir?

37:00 Selçuklu'da Müziğin Önemi

39:00 Osmanlı'da Müziğin Önemi

42:30 Klasik Türk Müziğinin Doğuşu

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