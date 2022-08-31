12. Bölüm "Türk Müziğinin Tarihi"

Sanat Tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun sunumu Doç. Dr. Recep Uslu'nun katkılarıyla Bizim Sanatımız programı sizlerle... Bizim Sanatımız programında bu hafta Doç. Dr. Recep Uslu'nun katkılarıyla "Türk Müziğinin Tarihsel Gelişimi" konuşuldu.
00:00 Bizim Sanatımız
02:30 Doğu Kültüründe Müziğin Önemi
04:30 Doç. Dr. Recep Uslu'nun Türk Müziğine Katkıları
07:00 Doç. Dr. Recep Uslu'nun Müzik Bibliyografyasına Katkısı
11:00 Doç. Dr. Recep Uslu'nun Türk Müziği Tarihine Dair Çalışmaları
15:00 Türk Müziği Açısından Mehmet Ladikli'nin Önemi
18:00 İslam Filozoflarının Türk Müziğine Katkıları
20:00 Müziğin İnsan Psikolojisine Etkileri
22:30 Müzik İle Tedavi Yöntemi Nasıl Olur?
25:00 Ezanın İnsan Psikolojisine Etkileri
29:00 Doğu ve Batı Müziği Arasındaki Farklar Nelerdir?
37:00 Selçuklu'da Müziğin Önemi
39:00 Osmanlı'da Müziğin Önemi
42:30 Klasik Türk Müziğinin Doğuşu
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