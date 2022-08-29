20. Bölüm "Muhayyer Dükkan"

Bizim Sanatımız programında bu hafta Sanat Tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu rehberliğinde Kuzguncuk'ta küçük bir dükkanı, minyatür ve diorama sanatının ahenkle birleştiği bir dükkanı, Muhayyer'i ziyaret ediyoruz. Bizim Sanatımız programına bu hafta Diorama Sanatçısı Uğur Emre Yürük konuk oldu.

00:00 Bizim Sanatımız

02:00 Geçmişi Günümüze Bağlayan Eskici Dükkanı

05:30 Minyatür ve Diorama Sanatının Ahenkli Birleşimi

07:30 Kuzguncuk'ta Bir Küçük Dükkan: Muhayyer

20:00 Hayallerdeki Dünyayı Canlandıran Sanat: Diorama

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