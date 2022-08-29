20. Bölüm "Muhayyer Dükkan"

Bizim Sanatımız programında bu hafta Sanat Tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu rehberliğinde Kuzguncuk'ta küçük bir dükkanı, minyatür ve diorama sanatının ahenkle birleştiği bir dükkanı, Muhayyer'i ziyaret ediyoruz. Bizim Sanatımız programına bu hafta Diorama Sanatçısı Uğur Emre Yürük konuk oldu.
00:00 Bizim Sanatımız
02:00 Geçmişi Günümüze Bağlayan Eskici Dükkanı
05:30 Minyatür ve Diorama Sanatının Ahenkli Birleşimi
07:30 Kuzguncuk'ta Bir Küçük Dükkan: Muhayyer
20:00 Hayallerdeki Dünyayı Canlandıran Sanat: Diorama
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