22. Bölüm "Koleksiyonerlik"

Bizim Sanatımız programında bu hafta Sanat Tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu rehberliğinde Beyoğlu'nda Koleksiyoner Nizam Hışım Bey'in kendisine ait küçük müzesini ziyaret ediyoruz... Programın son kısmında ise Beyoğlu'nun tarihi mekanlarından Alkazar Sineması ziyaret edildi.

00:00 Bizim Sanatımız

02:00 Koleksiyonculuk nedir?

12:00 Bir Koleksiyoner Nelere Dikkat Etmelidir?

23:00 Beyoğlu'nun Tarihi Mekanlarından: Alkazar Sineması

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