25. Bölüm "Yegane Sanat"

Vav TV, Bizim Sanatımız programında bu hafta üç farklı konuğu ağırladık. Programın ilk kısmında Cilt Ustası Yusuf Şafak Kaynak bizlere cilt sanatının inceliklerini anlattı. Ebru Sanatçısı Esra Kaynak, bizlere kağıtları yegane kılan ebru sanatını anlattı. Gömlek Ustası Cüneyt Çakır ise Hz. İdris'in de mesleği olan terzilik sanatının inceliklerini bizlerle paylaştı. Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun sunumuyla Bizim Sanatımız 25. bölümüyle sizlerle...
00:00 Bizim Sanatımız
02:00 Kağıt yapımının ve ebru sanatının birleştiği nokta: Yegane Sanat
10:00 Defter yapımında ipliklerin özelliği
14:00 Geleneksel sanatlarda ciltçilik
16:30 Geri dönüşüm kağıtların hikayesi
19:19 Kağıtları yegane kılan sanat: Ebru
31:00 Hz. İdris'in Pir Olduğu Meslek: Terzilik
34:50 Kişiye özel kıyafet tasarımının incelikleri
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