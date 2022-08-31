25. Bölüm "Yegane Sanat"

Vav TV, Bizim Sanatımız programında bu hafta üç farklı konuğu ağırladık. Programın ilk kısmında Cilt Ustası Yusuf Şafak Kaynak bizlere cilt sanatının inceliklerini anlattı. Ebru Sanatçısı Esra Kaynak, bizlere kağıtları yegane kılan ebru sanatını anlattı. Gömlek Ustası Cüneyt Çakır ise Hz. İdris'in de mesleği olan terzilik sanatının inceliklerini bizlerle paylaştı. Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun sunumuyla Bizim Sanatımız 25. bölümüyle sizlerle...

00:00 Bizim Sanatımız

02:00 Kağıt yapımının ve ebru sanatının birleştiği nokta: Yegane Sanat

10:00 Defter yapımında ipliklerin özelliği

14:00 Geleneksel sanatlarda ciltçilik

16:30 Geri dönüşüm kağıtların hikayesi

19:19 Kağıtları yegane kılan sanat: Ebru

31:00 Hz. İdris'in Pir Olduğu Meslek: Terzilik

34:50 Kişiye özel kıyafet tasarımının incelikleri

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