26. Bölüm "Türk Tezhip Sanatı"

Bizim Sanatımız'da bu hafta Kadıköy'de bir tezhip atölyesinde, Hatice Şeyma Yeniçeri Çelik'in konuğu olduk. Tezhip sanatında kullanılan motif ve teknikler nelerdir? Çizim ve teknikleri ile Türk tezhip sanatının özellikleri nelerdir? Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun anlatımıyla Bizim Sanatımız 26. bölümüyle yayında...!

00:00 Bizim Sanatımız

03:00 Tezhipte Kullanılan Motif ve Teknikler

07:00 Çizim ve teknikleri ile Türk tezhip sanatı

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