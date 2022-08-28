29. Bölüm "Mete Üge"

Bu bölümde Mete Üge "Hattat Olma Yolculuğunu" anlattı

29 Ağustos 2022 | 18:11
VİDEO DEVAM EDİYOR

Hattat Mete Üge sanata nasıl başladı? Mete Üge'nin hattat olma yolculuğu nasıl başladı? Bizim Sanatımız programında bu hafta Hattat Mete Üge'nin Atölyesi atölyesindeyiz... Hattat Mete Üge "Hattat Olma Yolculuğu " Bizim Sanatımız programında Süleyman Faruk Göncüoğlu'na anlattı.

00:00 Bizim Sanatımız
12:00 Hattat Mete Üge sanata nasıl başladı?
16:00 Mete Üge'nin hattat olma yolculuğu nasıl başladı?

**

VAV TV RESMİ WEB SİTE

https://www.vavtv.com.tr

VAV TV FREKANS AYARLARI

https://www.vavtv.com.tr/frekanslar

SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

https://facebook.com/vavtv
https://twitter.com/vavtvresmi
https://instagram.com/vavtvresmi

Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.

► iletisim@vavtv.com.tr

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

28. Bölüm "Resim Sanatı"
28. Bölüm "Resim Sanatı" 29 Ağustos 2022 | 17:50
29. Bölüm "Mete Üge"
29. Bölüm "Mete Üge" 29 Ağustos 2022 | 18:11
Ressam İlhami Atalay'ın Sanat Atölyesi | Bizim Sanatımız (30. Bölüm)
30. Bölüm 13 Haziran 2022 | 15:48
Sedefkar Şevket Hakan Üç'ün Sanat Atölyesi | Bizim Sanatımız (31. Bölüm)
31. Bölüm 13 Haziran 2022 | 15:52
KAGEM Türk El Sanatları Atölyesi | Bizim Sanatımız (32. Bölüm)
32. Bölüm 13 Haziran 2022 | 15:57
Türk Musikisinin Tarihi | Feyzullah Çelebi - Bizim Sanatımız (33. Bölüm)
33. Bölüm 13 Haziran 2022 | 16:02
Ressam Levent Erkök'ün Sanat Yolculuğu | Bizim Sanatımız (34. Bölüm)
34. Bölüm 13 Haziran 2022 | 22:21
Kubbe ve Camilerin Fotoğrafçısı: Cemil Şahin | Bizim Sanatımız (35. Bölüm)
35. Bölüm 13 Haziran 2022 | 22:38