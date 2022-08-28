29. Bölüm "Mete Üge"

Hattat Mete Üge sanata nasıl başladı? Mete Üge'nin hattat olma yolculuğu nasıl başladı? Bizim Sanatımız programında bu hafta Hattat Mete Üge'nin Atölyesi atölyesindeyiz... Hattat Mete Üge "Hattat Olma Yolculuğu " Bizim Sanatımız programında Süleyman Faruk Göncüoğlu'na anlattı.
00:00 Bizim Sanatımız
12:00 Hattat Mete Üge sanata nasıl başladı?
16:00 Mete Üge'nin hattat olma yolculuğu nasıl başladı?
**
VAV TV RESMİ WEB SİTE
VAV TV FREKANS AYARLARI
►https://www.vavtv.com.tr/frekanslar
SOSYAL MEDYA ADRESLERİ
► https://facebook.com/vavtv
► https://twitter.com/vavtvresmi
► https://instagram.com/vavtvresmi
Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.
► iletisim@vavtv.com.tr