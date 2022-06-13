35. Bölüm

Bizim Sanatımız'ın bu bölümünde Sanatçı Cemil Şahin ile "Fotoğraf Sanatı" konuşuldu.

13 Haziran 2022 | 22:39
VİDEO DEVAM EDİYOR

Sanat Tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun sunumuyla Bizim Sanatımız programında bu hafta Fotoğraf Sanatçısı Cemil Şahin, fotoğraf sanatı ile yolculuğunu anlatıyor.

Şehrin Ruhu 35. bölümüyle sizlerle...

00:00 Bizim Sanatımız

02:00 Fotoğraf sanatının hikayesi

07:00 Kubbe ve camilerin fotoğrafçısı: Cemil Şahin

10:30 Osmanlı'da fotoğraf sanatı

12:50 Süleymaniye Camii'nden objektiflere yansıyan fotoğraf kareleri

15:30 Fotoğraf ve fotoğrafçılığın felsefesi

17:30 Bir fotoğrafçının hikayesi

23:00 "Fotoğraflarla İstanbul" Cemil Şahin'in objektifinden

31:00 Kubbe ve Camilerin Fotoğrafçısı: Cemil Şahin

42:00 Bir fotoğrafçının hikayesi

48:00 Bir fotoğrafın hikayesi

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cemal Toy'un Küçük Ayasofya'daki Resim Atölyesi | Bizim Sanatımız (28. Bölüm)
28. Bölüm 07 Haziran 2022 | 23:14
Mete Üge'nin Hattat Olma Yolculuğu (29. Bölüm)
29. Bölüm 05 Nisan 2022 | 17:50
Ressam İlhami Atalay'ın Sanat Atölyesi | Bizim Sanatımız (30. Bölüm)
30. Bölüm 13 Haziran 2022 | 15:48
Sedefkar Şevket Hakan Üç'ün Sanat Atölyesi | Bizim Sanatımız (31. Bölüm)
31. Bölüm 13 Haziran 2022 | 15:52
KAGEM Türk El Sanatları Atölyesi | Bizim Sanatımız (32. Bölüm)
32. Bölüm 13 Haziran 2022 | 15:57
Türk Musikisinin Tarihi | Feyzullah Çelebi - Bizim Sanatımız (33. Bölüm)
33. Bölüm 13 Haziran 2022 | 16:02
Ressam Levent Erkök'ün Sanat Yolculuğu | Bizim Sanatımız (34. Bölüm)
34. Bölüm 13 Haziran 2022 | 22:21
Kubbe ve Camilerin Fotoğrafçısı: Cemil Şahin | Bizim Sanatımız (35. Bölüm)
35. Bölüm 13 Haziran 2022 | 22:38