35. Bölüm "Fotoğraf Sanatı"

Sanat Tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun sunumuyla Bizim Sanatımız programında bu hafta Fotoğraf Sanatçısı Cemil Şahin, fotoğraf sanatı ile yolculuğunu anlatıyor.
Şehrin Ruhu 35. bölümüyle sizlerle...
00:00 Bizim Sanatımız
02:00 Fotoğraf sanatının hikayesi
07:00 Kubbe ve camilerin fotoğrafçısı: Cemil Şahin
10:30 Osmanlı'da fotoğraf sanatı
12:50 Süleymaniye Camii'nden objektiflere yansıyan fotoğraf kareleri
15:30 Fotoğraf ve fotoğrafçılığın felsefesi
17:30 Bir fotoğrafçının hikayesi
23:00 "Fotoğraflarla İstanbul" Cemil Şahin'in objektifinden
31:00 Kubbe ve Camilerin Fotoğrafçısı: Cemil Şahin
42:00 Bir fotoğrafçının hikayesi
48:00 Bir fotoğrafın hikayesi