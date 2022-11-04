35. Bölüm "Fotoğraf Sanatı"

Sanat Tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun sunumuyla Bizim Sanatımız programında bu hafta Fotoğraf Sanatçısı Cemil Şahin, fotoğraf sanatı ile yolculuğunu anlatıyor.

Şehrin Ruhu 35. bölümüyle sizlerle...

00:00 Bizim Sanatımız

02:00 Fotoğraf sanatının hikayesi

07:00 Kubbe ve camilerin fotoğrafçısı: Cemil Şahin

10:30 Osmanlı'da fotoğraf sanatı

12:50 Süleymaniye Camii'nden objektiflere yansıyan fotoğraf kareleri

15:30 Fotoğraf ve fotoğrafçılığın felsefesi

17:30 Bir fotoğrafçının hikayesi

23:00 "Fotoğraflarla İstanbul" Cemil Şahin'in objektifinden

31:00 Kubbe ve Camilerin Fotoğrafçısı: Cemil Şahin

42:00 Bir fotoğrafçının hikayesi

48:00 Bir fotoğrafın hikayesi