7. Bölüm "19. Yüzyılda Osmanlı Batı Müziği"
Bizim Sanatımız'ın bu bölümünde Evren Kutlay ile "Osmanlı Batı Müziği" konuşuldu.
10 Kasım 2022 | 11:33
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