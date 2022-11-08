9. Bölüm "Bilişim Vadisi"

Bizim Sanatımız'da bu hafta Sanat Tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu ile rehberliğinde Türkiye'nin Yeni Yüzü: Bilişim Vadisi anlatılıyor. Bizim Sanatımız'ın bu haftaki konuğu Hattat Levent Karaduman oldu.