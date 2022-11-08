Bizim Sanatımız'da bu hafta Sanat Tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu ile rehberliğinde Türkiye'nin Yeni Yüzü: Bilişim Vadisi anlatılıyor. Bizim Sanatımız'ın bu haftaki konuğu Hattat Levent Karaduman oldu.
9. Bölüm "Bilişim Vadisi"
Bizim Sanatımız'ın bu bölümünde "Bilişim Vadisi" konuşuluyor
08 Kasım 2022 | 18:50
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32. Bölüm "El Sanatları Atölyesi" 07 Kasım 2022 | 19:32
33. Bölüm "Türk Musikisinin Tarihi" 05 Kasım 2022 | 11:54
34. Bölüm "Sulu Boya Sanatı" 04 Kasım 2022 | 12:25
35. Bölüm "Fotoğraf Sanatı" 04 Kasım 2022 | 12:25