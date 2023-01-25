Bizim Sanatımız | Tespih Sanatı

Sanat Tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun sunumuyla Bizim Sanatımız programında bu hafta Tespih Ustası Lokman Karadağ'ın sanat yolculuğu anlatılıyor.
Bizim Sanatımız 36. bölümüyle sizlerle...
00:00 Bizim Sanatımız
01:35 İpe dizilen eşsiz taneler: Tespih
04:50 Tespih ustası Lokman Karadağ'ın Atölyesi
09:30 Karadağ: Ne iş yaparsam severek yaparım
13:00 12 yıl kimseye tespih satmadım
19:00 İpe dizilen eşsiz taneler: Tespih
21:00 İşlediğim tespihlerle kültür aşılamaya çalışıyorum
27:00 Tespih ustası Lokman Karadağ'ın atölyesi
33:45 Her şeyin sırrı verilmez