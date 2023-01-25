Bizim Sanatımız | Tespih Sanatı

Bizim Sanatımız bu bölümünde Tespih Ustası Lokman Karadağ'ın sanat yolculuğu anlatılıyor

26 Ocak 2023 | 18:37
VİDEO DEVAM EDİYOR

Sanat Tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun sunumuyla Bizim Sanatımız programında bu hafta Tespih Ustası Lokman Karadağ'ın sanat yolculuğu anlatılıyor.

Bizim Sanatımız 36. bölümüyle sizlerle...

00:00 Bizim Sanatımız

01:35 İpe dizilen eşsiz taneler: Tespih

04:50 Tespih ustası Lokman Karadağ'ın Atölyesi

09:30 Karadağ: Ne iş yaparsam severek yaparım

13:00 12 yıl kimseye tespih satmadım

19:00 İpe dizilen eşsiz taneler: Tespih

21:00 İşlediğim tespihlerle kültür aşılamaya çalışıyorum

27:00 Tespih ustası Lokman Karadağ'ın atölyesi

33:45 Her şeyin sırrı verilmez

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