1. Bölüm "İslam'da Kudüs"

Emrullah Hatipoğlu ile "Bir İslam Şehri Kudüs" konuşuldu.

12 Ekim 2022 | 17:50
VİDEO DEVAM EDİYOR

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