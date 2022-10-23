16. Bölüm "El Müheymin"

Allah'ın (C.C.) El Müheymin esmasının faziletleri nelerdir?

23 Ekim 2022 | 15:45
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Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de...

Cuma Sohbeti'nde bu hafta Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu bizlere "Esma'ül Hüsna'nın Faziletleri" ana başlığı altında Allah (Azze ve Celle'nin) aşağıdaki isimlerinin anlamını anlattı.

00:00 Cuma Sohbeti

03:00 El Müheymin: Her şeyi görüp gözeten

23:00 Nisa Suresi - 1. Ayet

30:00 "Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın" hadis-i şerifi

35:00 Maide Suresi - 45. Ayet

43:00 Münafikun Suresi - 8. Ayet

47:00 İzzet Sahibi: El - Aziz

01:14:00 Bakara Suresi - 206. Ayet

01:28:00 Alak Suresi - 1. ve 2. ayet

01:32:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası

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