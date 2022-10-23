16. Bölüm "El Müheymin"

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de...
Cuma Sohbeti'nde bu hafta Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu bizlere "Esma'ül Hüsna'nın Faziletleri" ana başlığı altında Allah (Azze ve Celle'nin) aşağıdaki isimlerinin anlamını anlattı.
00:00 Cuma Sohbeti
03:00 El Müheymin: Her şeyi görüp gözeten
23:00 Nisa Suresi - 1. Ayet
30:00 "Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın" hadis-i şerifi
35:00 Maide Suresi - 45. Ayet
43:00 Münafikun Suresi - 8. Ayet
47:00 İzzet Sahibi: El - Aziz
01:14:00 Bakara Suresi - 206. Ayet
01:28:00 Alak Suresi - 1. ve 2. ayet
01:32:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası
**
VAV TV RESMİ WEB SİTE
VAV TV FREKANS AYARLARI
►https://www.vavtv.com.tr/frekanslar
SOSYAL MEDYA ADRESLERİ
► https://facebook.com/vavtv
► https://twitter.com/vavtvresmi
► https://instagram.com/vavtvresmi
Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.
► iletisim@vavtv.com.tr