18. Bölüm "El Mucîb"

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de...

Cuma Sohbeti'nde bu hafta Emrullah Hatipoğlu Allah'ın (azze ve celle) manasını, üzerimizdeki etkisini anlattı.

00:00 Cuma Sohbeti

04:00 El Mucîb: Duaları, istekleri kabul eden

08:00 Es- Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu

29:00 Esma'ül Hüsna ve Faziletleri

37:00 Dua ve İsteklere Karşılık Veren: El Mucib

01:20:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası