21. Bölüm "Meleklere İman"

Dört büyük meleğin görevleri nelerdir?

12 Kasım 2022 | 21:31
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Cuma Sohbeti'nde bu hafta Emrullah Hatipoğlu Hoca bizlere dört büyük melek ve görevlerinden bahsetti. Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

02:00 Meleklerin Varlığı ve Mahiyeti

03:00 Vahiy meleği: Cebrail (aleyhisselam)

08:00 Cebrail: İlahi emirleri meleklere ve peygamberlere ulaştıran vahiy meleği

20:00 Meleklerin Varlığı ve Mahiyeti

30:00 Seyyidü'l - Melaike

50:00 Kainattaki Tabiat Olaylarını İdare Eden: Mikail

58:00 Sura Üflemekle Görevli Olan : İsrafil

01:12:00 Allah'ın Emriyle İnsanların Canını Almakla Görevlendirilen Melek: Azrail

01:20:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası

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