21. Bölüm "Meleklere İman"

Cuma Sohbeti'nde bu hafta Emrullah Hatipoğlu Hoca bizlere dört büyük melek ve görevlerinden bahsetti. Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
02:00 Meleklerin Varlığı ve Mahiyeti
03:00 Vahiy meleği: Cebrail (aleyhisselam)
08:00 Cebrail: İlahi emirleri meleklere ve peygamberlere ulaştıran vahiy meleği
20:00 Meleklerin Varlığı ve Mahiyeti
30:00 Seyyidü'l - Melaike
50:00 Kainattaki Tabiat Olaylarını İdare Eden: Mikail
58:00 Sura Üflemekle Görevli Olan : İsrafil
01:12:00 Allah'ın Emriyle İnsanların Canını Almakla Görevlendirilen Melek: Azrail
01:20:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası