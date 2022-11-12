22. Bölüm "Meleklerin Varlığı ve Mahiyeti"

Meleklerin varlığı ve mahiyeti nedir? Arşı taşımakla görevli melekler kimlerdir? İnsanların söz ve davranışlarını kaydeden meleklerin adları nelerdir? Yapılanları koruyup kaydeden melekler hangileridir?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
03:00 Meleklerin Varlığı ve Mahiyeti
06:00 Arşı Taşımakla Görevli Melekler: Hamele-i Arş
11:00 Hakka Suresi 16-17. Ayetler
27:00 Haşr Suresi 10. Ayet
32:00 Nisa Suresi 172. Ayet
39:00 İnsanların Söz ve Davranışlarını Kaydeden Melekler: Kiramen Katibin
52:00 İnfitar Suresi 10-12. Ayetler
55:00 Yapılanları Koruyup Kaydeden Melekler: Hafaza Melekleri
01:00:00 Kaf Suresi 16-18. Ayetler
01:10:00 Kur'an'a Göre Kiramen Katibin Meleklerinin Gösterilmesi