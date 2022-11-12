22. Bölüm "Meleklerin Varlığı ve Mahiyeti"

İnsanların söz ve davranışlarını kaydeden meleklerin özellikleri nelerdir?

12 Kasım 2022 | 20:22
VİDEO DEVAM EDİYOR

Meleklerin varlığı ve mahiyeti nedir? Arşı taşımakla görevli melekler kimlerdir? İnsanların söz ve davranışlarını kaydeden meleklerin adları nelerdir? Yapılanları koruyup kaydeden melekler hangileridir?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

03:00 Meleklerin Varlığı ve Mahiyeti

06:00 Arşı Taşımakla Görevli Melekler: Hamele-i Arş

11:00 Hakka Suresi 16-17. Ayetler

27:00 Haşr Suresi 10. Ayet

32:00 Nisa Suresi 172. Ayet

39:00 İnsanların Söz ve Davranışlarını Kaydeden Melekler: Kiramen Katibin

52:00 İnfitar Suresi 10-12. Ayetler

55:00 Yapılanları Koruyup Kaydeden Melekler: Hafaza Melekleri

01:00:00 Kaf Suresi 16-18. Ayetler

01:10:00 Kur'an'a Göre Kiramen Katibin Meleklerinin Gösterilmesi

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