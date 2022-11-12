23. Bölüm "Sorgu Melekleri: Münker ve Nekir"

Münker ve Nekir melekleri kabirde hangi soruları soracak? İnsanların söz ve davranışlarını hangi melekler kaydeder?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

02:00 Meleklerin Varlığı ve Mahiyeti

07:00 İnsanların Söz ve Davranışlarını Kaydeden Melekler: Kiramen Katibin

15:00 Ra'd Suresi, 11. Ayet

21:00 Yapılanları Koruyup Kaydeden Melekler: Hafaza Melekleri

44:00 Sorgu Melekleri: Münker ve Nekir

47:00 Münker ve Nekir Hangi Soruları Soracak?

01:03:00 Ölümden Sonra Sorguya Çekeceği Belirtilen Melekler: Münker ve Nekir

01:15:00 Zikir Ehliyle Birlikte Olan Melekler

01:24:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası