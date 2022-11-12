24. Bölüm "Cinlerin Mahiyeti"

Hz. Peygamber (S.A.V.) cinlere tebliğde bulundu mu?

12 Kasım 2022 | 20:27
VİDEO DEVAM EDİYOR

Cinler görülebilen varlıklar mı? Hz. Peygamber (SAV) cinlere de tebliğde bulundu mu? Kur'an-ı Kerim'de cinlerin belirtilen özellikleri nelerdir?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

03:00 Cinlerin Mahiyeti

06:00 Ateşten Yaratılan Varlıklar: Cinler

07:00 Cinler görülebilen varlıklar mı?

10:00 Cin: Duyularla idrak edilemeyen ve ilahi emirlere uyan varlıklar

16:00 Hicr Suresi 27. Ayet

25:00 Kur'an Göre Cinlerin Varlığı

34:00 Zariyat Suresi 56. Ayet

37:00 Hz. Peygamber Cinlere de Tebliğde Bulundu mu?

51:00 Cinler görülebilen varlıklar mı?

59:00 Cinlerin İnsanlara Etkisi

01:10:00 Kur'an-ı Kerim'de Cinlerin Belirtilen Özellikleri

01:30:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası

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