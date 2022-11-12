24. Bölüm "Cinlerin Mahiyeti"

Cinler görülebilen varlıklar mı? Hz. Peygamber (SAV) cinlere de tebliğde bulundu mu? Kur'an-ı Kerim'de cinlerin belirtilen özellikleri nelerdir?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
03:00 Cinlerin Mahiyeti
06:00 Ateşten Yaratılan Varlıklar: Cinler
07:00 Cinler görülebilen varlıklar mı?
10:00 Cin: Duyularla idrak edilemeyen ve ilahi emirlere uyan varlıklar
16:00 Hicr Suresi 27. Ayet
25:00 Kur'an Göre Cinlerin Varlığı
34:00 Zariyat Suresi 56. Ayet
37:00 Hz. Peygamber Cinlere de Tebliğde Bulundu mu?
51:00 Cinler görülebilen varlıklar mı?
59:00 Cinlerin İnsanlara Etkisi
01:10:00 Kur'an-ı Kerim'de Cinlerin Belirtilen Özellikleri
01:30:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası