25. Bölüm "Şeytanın Varlığı ve Mahiyeti"

Şeytan, Allah'a neden isyan etti? Şeytanın insana verdiği zararlar nelerdir? Şeytan nasıl bir varlıktır ve insanı nasıl aldatır?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

02:00 Şeytanın Varlığı ve Mahiyeti

14:00 Şeytanın Kovuluşu İle İlgili Ayetler

19:30 Şeytanın İsyanı ve Cennetten Kovulması

30:00 A'raf Suresi 11. Ayet

37:00 Şeytan, Allah'a neden isyan etti?

43:00 Şeytanın insana verdiği zararlar

01:05:00 Bakara Suresi 168. Ayet

01:07:00 En'am Suresi 112-113. Ayetler

01:10:00 Şeytan nasıl bir varlıktır ve insanı nasıl aldatır?

01:15:00 Ali İmran Suresi 175. Ayet

01:16:00 Hac Suresi 3. Ayet

01:17:00 İsra Suresi 53. Ayet

01:18:00 Mücadele Suresi 19. Ayet

01:19:00 Zuhruf 36.-37. Ayet

01:35:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası