25. Bölüm "Şeytanın Varlığı ve Mahiyeti"

Şeytan, Allah'a neden isyan etti? Şeytanın insana verdiği zararlar nelerdir? Şeytan nasıl bir varlıktır ve insanı nasıl aldatır?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
02:00 Şeytanın Varlığı ve Mahiyeti
14:00 Şeytanın Kovuluşu İle İlgili Ayetler
19:30 Şeytanın İsyanı ve Cennetten Kovulması
30:00 A'raf Suresi 11. Ayet
37:00 Şeytan, Allah'a neden isyan etti?
43:00 Şeytanın insana verdiği zararlar
01:05:00 Bakara Suresi 168. Ayet
01:07:00 En'am Suresi 112-113. Ayetler
01:10:00 Şeytan nasıl bir varlıktır ve insanı nasıl aldatır?
01:15:00 Ali İmran Suresi 175. Ayet
01:16:00 Hac Suresi 3. Ayet
01:17:00 İsra Suresi 53. Ayet
01:18:00 Mücadele Suresi 19. Ayet
01:19:00 Zuhruf 36.-37. Ayet
01:35:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası