26. Bölüm "Şeytandan Korunma Yolları"

Şeytandan nasıl korunuruz? Şeytan nasıl bir varlıktır ve insanı nasıl aldatır? Şeytandan korunma yolları nelerdir?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

02:30 Şeytanın varlığı ve mahiyeti

05:00 Şeytandan nasıl korunuruz?

15:00 A'raf Suresi 27. Ayet

18:00 Şeytan nasıl bir varlıktır ve insanı nasıl aldatır?

24:00 Şeytandan korunma yolları

28:15 A'raf Suresi 200. Ayet

55:00 Nas Suresi

01:00:00 Şeytandan Korunma Yolları: Nas ve Felak Suresi

01:03:00 Şeytandan Korunma Yolları: Ayetü'l-Kürsi

01:18:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası