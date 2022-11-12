26. Bölüm "Şeytandan Korunma Yolları"

Şeytandan nasıl korunuruz? Şeytan nasıl bir varlıktır ve insanı nasıl aldatır? Şeytandan korunma yolları nelerdir?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
02:30 Şeytanın varlığı ve mahiyeti
05:00 Şeytandan nasıl korunuruz?
15:00 A'raf Suresi 27. Ayet
18:00 Şeytan nasıl bir varlıktır ve insanı nasıl aldatır?
24:00 Şeytandan korunma yolları
28:15 A'raf Suresi 200. Ayet
55:00 Nas Suresi
01:00:00 Şeytandan Korunma Yolları: Nas ve Felak Suresi
01:03:00 Şeytandan Korunma Yolları: Ayetü'l-Kürsi
01:18:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası