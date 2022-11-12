27. Bölüm "İlahi Kitaplara İman Etmenin Gereği"

İlahi kitapların gönderiliş hikmetleri nelerdir? İlahi kitaplara imanın İslam'daki yeri nedir? İlahi kitaplara imanın İslam'daki yeri nedir?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
05:00 İlahi kitaplara iman etmenin gereği
26:00 Bakara Suresi 285. Ayet
35:00 İlahi kitapların gönderiliş hikmetleri
37:00 Saff Suresi 6. Ayet
40:00 İlahi kitaplara imanın İslam'daki yeri nedir?
41:30 Al-i İmran Suresi 84. Ayet
01:12:00 İlahi kitaplara imanın İslam'daki yeri
01:22:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan cuma duası