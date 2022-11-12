28. Bölüm "İlahi Kitapların Gönderiliş Hikmetleri"

Dört büyük kitap hangi peygamberlere gönderilmiştir? İlahi kitapların gönderiliş hikmetleri nelerdir? İlahi kitaplara imanın faziletleri nelerdir? İlahi kitaplara iman etmenin gereği nedir?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de...
00:00 Cuma Sohbeti
02:00 Al-i İmran Suresi 26-38. Ayetler
21:00 İlahi kitapların gönderiliş hikmetleri
33:00 İlahi kitapların vahyedilişi
49:00 İlahi Kitaplara İman: Aklın Vahiyle Buluşması
57:00 İlahi Kitaplara İmanın Faziletleri
01:05:00 İlahi kitaplara iman etmenin gereği
01:29:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası