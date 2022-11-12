28. Bölüm "İlahi Kitapların Gönderiliş Hikmetleri"

İlahi kitaplara imanın faziletleri nelerdir?

12 Kasım 2022 | 20:38
VİDEO DEVAM EDİYOR

Dört büyük kitap hangi peygamberlere gönderilmiştir? İlahi kitapların gönderiliş hikmetleri nelerdir? İlahi kitaplara imanın faziletleri nelerdir? İlahi kitaplara iman etmenin gereği nedir?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de...

00:00 Cuma Sohbeti

02:00 Al-i İmran Suresi 26-38. Ayetler

21:00 İlahi kitapların gönderiliş hikmetleri

33:00 İlahi kitapların vahyedilişi

49:00 İlahi Kitaplara İman: Aklın Vahiyle Buluşması

57:00 İlahi Kitaplara İmanın Faziletleri

01:05:00 İlahi kitaplara iman etmenin gereği

01:29:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

21. Bölüm "Meleklere İman"
21. Bölüm "Meleklere İman" 12 Kasım 2022 | 21:33
28. Bölüm "İlahi Kitapların Gönderiliş Hikmetleri"
28. Bölüm "İlahi Kitapların Gönderiliş Hikmetleri" 12 Kasım 2022 | 20:39
29. Bölüm "İlahi Kitaplara İman"
29. Bölüm "İlahi Kitaplara İman" 12 Kasım 2022 | 20:44
30. Bölüm "Kur'an-ı Kerim'de Diğer Kutsal Kitaplar"
30. Bölüm "Kur'an-ı Kerim'de Diğer Kutsal Kitaplar" 12 Kasım 2022 | 20:48
31. Bölüm "Tevrat'ın İçeriği ve On Emir"
31. Bölüm "Tevrat'ın İçeriği ve On Emir" 12 Kasım 2022 | 20:51
32. Bölüm "Hristiyanların Kutsal Kitabı: İncil"
32. Bölüm "Hristiyanların Kutsal Kitabı: İncil" 12 Kasım 2022 | 20:59
33. Bölüm "Mekke'nin Fethi"
33. Bölüm "Mekke'nin Fethi" 12 Kasım 2022 | 20:56
37. Bölüm "Kur'an-ı Kerim'in Muhafaza Edilmesi"
37. Bölüm "Kur'an-ı Kerim'in Muhafaza Edilmesi" 12 Kasım 2022 | 21:52