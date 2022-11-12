29. Bölüm "İlahi Kitaplara İman"

İlahi kitaplara imanın İslam'daki yeri nedir?

12 Kasım 2022 | 20:44
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İlahi kitaplar hangi peygamberlere gönderilmiştir? İlahi kitaplar hangileridir? İlahi kitaplara imanın İslam'daki yeri nedir?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

02:00 Fatır Suresi 15-35. Ayetler

20:00 İlahi Kitapların Vahyedilişi

22:00 İlahi Kitaplara İmanın İslam'daki Yeri

35:00 İlahi Kitaplara İman: Aklın Vahiyle Buluşması

58:00 İlahi Kitaplara İman: Aklın Vahiyle Buluşması

01:27:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası

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