29. Bölüm "İlahi Kitaplara İman"

İlahi kitaplar hangi peygamberlere gönderilmiştir? İlahi kitaplar hangileridir? İlahi kitaplara imanın İslam'daki yeri nedir?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
02:00 Fatır Suresi 15-35. Ayetler
20:00 İlahi Kitapların Vahyedilişi
22:00 İlahi Kitaplara İmanın İslam'daki Yeri
35:00 İlahi Kitaplara İman: Aklın Vahiyle Buluşması
58:00 İlahi Kitaplara İman: Aklın Vahiyle Buluşması
01:27:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası