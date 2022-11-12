Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen diğer kitaplar nelerdir? Tevrat hangi peygambere indirildi? Tevrat hangi dinin kitabı? Cuma Sohbeti'nde bu hafta ilahi kitaplara imanın İslam'daki yeri konuşuldu? Suhuf ile gönderilen peygamberler kimlerdir?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla Cuma Sohbeti 31. bölümüyle yayında...
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
01:50 Kur'an-ı Kerim Tilaveti
14:00 İlahi kitaplara imanın İslam'daki yeri
17:00 Suhuf Gönderilen Peygamberler
27:00 Kur'an-ı Kerim Ayetlerinin İki Kapak Arasında Toplanması: Mushaf
36:00 Abese Suresi 11-16. Ayetler
36:30 Necm Suresi 36-37. Ayetler
55:00 Kur'an-ı Kerim'de Diğer Kutsal Kitaplar
58:00 Tevrat Hangi Peygambere İndirildi?
01:00:00 Al-i İmran Suresi 3-4. Ayetler
01:02:00 Tevrat Hangi Dinin Kitabı?
01:04:00 Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin Kutsal Kitabına Verilen Ad: Tevrat
01:05:00 En'am Suresi 91. Ayet
01:20:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası