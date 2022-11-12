Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen diğer kitaplar nelerdir? Tevrat hangi peygambere indirildi? Tevrat hangi dinin kitabı? Cuma Sohbeti'nde bu hafta ilahi kitaplara imanın İslam'daki yeri konuşuldu? Suhuf ile gönderilen peygamberler kimlerdir?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla Cuma Sohbeti 31. bölümüyle yayında...

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

01:50 Kur'an-ı Kerim Tilaveti

14:00 İlahi kitaplara imanın İslam'daki yeri

17:00 Suhuf Gönderilen Peygamberler

27:00 Kur'an-ı Kerim Ayetlerinin İki Kapak Arasında Toplanması: Mushaf

36:00 Abese Suresi 11-16. Ayetler

36:30 Necm Suresi 36-37. Ayetler

55:00 Kur'an-ı Kerim'de Diğer Kutsal Kitaplar

58:00 Tevrat Hangi Peygambere İndirildi?

01:00:00 Al-i İmran Suresi 3-4. Ayetler

01:02:00 Tevrat Hangi Dinin Kitabı?

01:04:00 Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin Kutsal Kitabına Verilen Ad: Tevrat

01:05:00 En'am Suresi 91. Ayet

01:20:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası