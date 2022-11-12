31. Bölüm "Tevrat'ın İçeriği ve On Emir"

Tevrat kaç bölümden oluşuyor?

12 Kasım 2022 | 20:50
VİDEO DEVAM EDİYOR

Tevrat kaç bölümden oluşuyor? İlahi kitaplara imanın İslam'daki yeri nedir? İlahi kitaplar hangi peygamberlere gönderilmiştir? İlahi kitaplar hangileridir? İlahi kitaplara imanın İslam'daki yeri nedir?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

02:00 Şura Suresi 1-15. Ayetler

20:00 İlahi kitaplara imanın İslam'daki yeri

23:00 Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin kutsal kitabına verilen ad: Tevrat

24:00 Tevrat kaç bölümden oluşuyor?

49:00 Bakara Suresi 83. Ayet

54:00 Kur'an'a Göre Tevrat'ın İçeriği ve On Emir

01:15:00 İlahi Kitaplara İmanın İslam'daki Yeri

01:20:00 Tevrat'ın Tahrif Edilişini Gösteren Örnek Metinler

01:35:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

21. Bölüm "Meleklere İman"
21. Bölüm "Meleklere İman" 12 Kasım 2022 | 21:33
28. Bölüm "İlahi Kitapların Gönderiliş Hikmetleri"
28. Bölüm "İlahi Kitapların Gönderiliş Hikmetleri" 12 Kasım 2022 | 20:39
29. Bölüm "İlahi Kitaplara İman"
29. Bölüm "İlahi Kitaplara İman" 12 Kasım 2022 | 20:44
30. Bölüm "Kur'an-ı Kerim'de Diğer Kutsal Kitaplar"
30. Bölüm "Kur'an-ı Kerim'de Diğer Kutsal Kitaplar" 12 Kasım 2022 | 20:48
31. Bölüm "Tevrat'ın İçeriği ve On Emir"
31. Bölüm "Tevrat'ın İçeriği ve On Emir" 12 Kasım 2022 | 20:51
32. Bölüm "Hristiyanların Kutsal Kitabı: İncil"
32. Bölüm "Hristiyanların Kutsal Kitabı: İncil" 12 Kasım 2022 | 20:59
33. Bölüm "Mekke'nin Fethi"
33. Bölüm "Mekke'nin Fethi" 12 Kasım 2022 | 20:56
37. Bölüm "Kur'an-ı Kerim'in Muhafaza Edilmesi"
37. Bölüm "Kur'an-ı Kerim'in Muhafaza Edilmesi" 12 Kasım 2022 | 21:52