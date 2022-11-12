Tevrat kaç bölümden oluşuyor? İlahi kitaplara imanın İslam'daki yeri nedir? İlahi kitaplar hangi peygamberlere gönderilmiştir? İlahi kitaplar hangileridir? İlahi kitaplara imanın İslam'daki yeri nedir?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

02:00 Şura Suresi 1-15. Ayetler

20:00 İlahi kitaplara imanın İslam'daki yeri

23:00 Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin kutsal kitabına verilen ad: Tevrat

24:00 Tevrat kaç bölümden oluşuyor?

49:00 Bakara Suresi 83. Ayet

54:00 Kur'an'a Göre Tevrat'ın İçeriği ve On Emir

01:15:00 İlahi Kitaplara İmanın İslam'daki Yeri

01:20:00 Tevrat'ın Tahrif Edilişini Gösteren Örnek Metinler

01:35:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası