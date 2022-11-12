Tevrat kaç bölümden oluşuyor? İlahi kitaplara imanın İslam'daki yeri nedir? İlahi kitaplar hangi peygamberlere gönderilmiştir? İlahi kitaplar hangileridir? İlahi kitaplara imanın İslam'daki yeri nedir?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
02:00 Şura Suresi 1-15. Ayetler
20:00 İlahi kitaplara imanın İslam'daki yeri
23:00 Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin kutsal kitabına verilen ad: Tevrat
24:00 Tevrat kaç bölümden oluşuyor?
49:00 Bakara Suresi 83. Ayet
54:00 Kur'an'a Göre Tevrat'ın İçeriği ve On Emir
01:15:00 İlahi Kitaplara İmanın İslam'daki Yeri
01:20:00 Tevrat'ın Tahrif Edilişini Gösteren Örnek Metinler
01:35:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası