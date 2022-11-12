32. Bölüm "Hristiyanların Kutsal Kitabı: İncil"

İslam, yılbaşı kutlamalarına nasıl bakıyor?

12 Kasım 2022 | 20:54
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İncil hangi dinin kitabı? Yılbaşı kutlamak günah mı? Yılbaşı kutlamak caiz mi? Yılbaşı kutlamak haram mı? Yılbaşı kutlamak dinden çıkarır mı? Yılbaşı kutlamak dinen caiz midir? Yılbaşı kutlamak şirk midir? Yılbaşı kutlamak yasak mı?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

02:00 Kur'an-ı Kerim tilaveti

14:00 İlahi kitaplara imanın İslam'daki yeri

19:00 İncil hangi dinin kitabı?

21:00 Hristiyanların kutsal kitabı: İncil

01:00:00 İslam'ın Yılbaşı-Noel Kutlamalarına Bakışı

01:05:00 Samuel Zwemer'in Misyonerlik Konferansındaki Konuşması

01:39:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası


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