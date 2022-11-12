32. Bölüm "Hristiyanların Kutsal Kitabı: İncil"

İncil hangi dinin kitabı? Yılbaşı kutlamak günah mı? Yılbaşı kutlamak caiz mi? Yılbaşı kutlamak haram mı? Yılbaşı kutlamak dinden çıkarır mı? Yılbaşı kutlamak dinen caiz midir? Yılbaşı kutlamak şirk midir? Yılbaşı kutlamak yasak mı?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
02:00 Kur'an-ı Kerim tilaveti
14:00 İlahi kitaplara imanın İslam'daki yeri
19:00 İncil hangi dinin kitabı?
21:00 Hristiyanların kutsal kitabı: İncil
01:00:00 İslam'ın Yılbaşı-Noel Kutlamalarına Bakışı
01:05:00 Samuel Zwemer'in Misyonerlik Konferansındaki Konuşması
01:39:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası