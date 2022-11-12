Fetih Suresi'nin iniş sebebi nedir? Fetih Suresi hangi olay üzerine nazil oldu? İslam'ın yılbaşı ve noel kutlamalarına bakışı nasıl? Müslüman yılbaşında ne yapmalı ve nelere dikkat etmeli?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

02:30 Hicr Suresi, 85-99. Ayetler

08:30 Fetih Suresi 1-10. Ayetler

22:00 Fetih Suresi'nin İniş Sebebi

23:45 Fetih Suresi Hangi Olay Üzerine Nazil Oldu?

35:00 Mekke'nin Fethi: Gönüllerin Fethi

43:00 İslam'ın Yılbaşı-Noel Kutlamalarına Bakışı

01:05:00 Mekke'nin Fethi ve Hz. Peygamberin Hoşgörü Anlayışı

01:27:00 Müslüman Yılbaşında Ne Yapmalı ve Nelere Dikkat Etmeli?

01:31:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası