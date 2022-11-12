Kur'an-ı Kerim'i diğer kutsal kitaplardan ayıran özellik ne? Kur'an-ı Kerim nasıl bozulmadan günümüze geldi? Kur'an-ı Kerim nasıl muhafaza edildi? Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

02:00 İsra Suresi 1-17. Ayetler

19:00 Dört Büyük Kitaptan "Kur'an-ı Kerim"

26:00 Hicr Suresi 9. Ayet

29:00 Kur'an-ı Kerim'in Muhafaza Edilmesi

36:00 Saffat Suresi, 6-10. Ayetler

40:00 Mülk Suresi 5. Ayet

42:00 Cin Suresi 8-9. Ayetler

50:00 Kur'an-ı Kerim'in Muhafaza Edilmesi

53:00 Hac Suresi 53. Ayet

01:06:00 Kur'an-ı Kerim'i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellik Ne?

01:09:00 Kur'an-ı Kerim'in Muhafaza Edilmesi

01:11:00 Kur'an-ı Kerim nasıl bozulmadan günümüze geldi?

01:25:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası