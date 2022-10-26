Kur'an'ın mucize olması ne anlama gelir? Kur'an-ı diğer kutsal kitaplardan ayıran özellikler neler? Kur'an-ı Kerim'in geçmiş ve geleceğe dair hadiseleri bildirmesini nasıl anlamalıyız? Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
02:00 Yusuf Suresi 7 - 29. Ayetler
21:00 Dört Büyük Kitaptan "Kur'an-ı Kerim"
23:00 Kur'an'ın mucize olması ne anlama gelir?
33:00 Dört büyük kitaptan "Kur'an-ı Kerim"
38:00 Kur'an-ı diğer kutsal kitaplardan ayıran özellikler neler?
53:00 Kur'an-ı Kerim'in erişilmez üstünlüğü
01:05:00 Kur'an-ı Kerim'in geçmiş ve geleceğe dair hadisleri bildirmesi
01:12:00 Kur'an-ı Kerim'in erişilmez üstünlüğü
01:17:00 Dört büyük kitaptan "Kur'an-ı Kerim"
01:26:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası