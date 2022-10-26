39. Bölüm "Kur'an-ı Kerim'in Erişilmez Üstünlüğü"

Kur'an-ı diğer kutsal kitaplardan ayıran özellikler neler?

26 Ekim 2022 | 16:41
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Kur'an'ın dil ve üslubu nasıl? Kur'an-ı diğer kutsal kitaplardan ayıran özellikler neler?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

02:00 Hucurat Suresi 13 - 18. Ayetler - İshak Danış / Kaf Suresi 1-15. Ayetler

18:00 Dört Büyük Kitaptan "Kur'an-ı Kerim"

23:00 Kur'an-ı Kerim'in Erişilmez Üstünlüğü

32:00 Hud Suresi 13. Ayet

35:00 Kur'an'ın Dil ve Üslubu Nasıl?

39:00 Kur'an-ı Kerim'in Hem Akla Hem de Duygulara Hitap Edişi

01:00:00 Teğabun Suresi 4. Ayet

01:01:45 Kur'an-ı diğer kutsal kitaplardan ayıran özellikler neler?

01:15:00 Kur'an-ı Kerim'in insanlara hitap edişi

01:22:00 Kur'an-ı Kerim'in Hem Akla Hem de Duygulara Hitap Edişi

01:28:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası

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