Kur'an'ın dil ve üslubu nasıl? Kur'an-ı diğer kutsal kitaplardan ayıran özellikler neler?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

02:00 Hucurat Suresi 13 - 18. Ayetler - İshak Danış / Kaf Suresi 1-15. Ayetler

18:00 Dört Büyük Kitaptan "Kur'an-ı Kerim"

23:00 Kur'an-ı Kerim'in Erişilmez Üstünlüğü

32:00 Hud Suresi 13. Ayet

35:00 Kur'an'ın Dil ve Üslubu Nasıl?

39:00 Kur'an-ı Kerim'in Hem Akla Hem de Duygulara Hitap Edişi

01:00:00 Teğabun Suresi 4. Ayet

01:01:45 Kur'an-ı diğer kutsal kitaplardan ayıran özellikler neler?

01:15:00 Kur'an-ı Kerim'in insanlara hitap edişi

01:22:00 Kur'an-ı Kerim'in Hem Akla Hem de Duygulara Hitap Edişi

01:28:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası