Kur'an'ın dil ve üslubu nasıl? Kur'an-ı diğer kutsal kitaplardan ayıran özellikler neler?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
02:00 Hucurat Suresi 13 - 18. Ayetler - İshak Danış / Kaf Suresi 1-15. Ayetler
18:00 Dört Büyük Kitaptan "Kur'an-ı Kerim"
23:00 Kur'an-ı Kerim'in Erişilmez Üstünlüğü
32:00 Hud Suresi 13. Ayet
35:00 Kur'an'ın Dil ve Üslubu Nasıl?
39:00 Kur'an-ı Kerim'in Hem Akla Hem de Duygulara Hitap Edişi
01:00:00 Teğabun Suresi 4. Ayet
01:01:45 Kur'an-ı diğer kutsal kitaplardan ayıran özellikler neler?
01:15:00 Kur'an-ı Kerim'in insanlara hitap edişi
01:22:00 Kur'an-ı Kerim'in Hem Akla Hem de Duygulara Hitap Edişi
01:28:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası