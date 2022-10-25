Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
01:30 Enfal Suresi - İshak Danış
17:00 Dört Büyük Kitaptan "Kur'an-ı Kerim"
20:00 Kur'an-ı Kerim'in edebi tasviri
31:00 Kur'an-ı Kerim'in Erişilmez Üstünlüğü
43:00 İlahi kitaplara imanın İslam'daki yeri
56:00 Kur'an-ı Kerim'in Muhtevası
01:02:00 Enbiya Suresi 52. Ayet
01:30:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası