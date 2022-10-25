41. Bölüm "İlahi Kitaplara İman"

İlahi kitaplara imanın İslam'daki yeri nedir? Kur'an-ı Kerim'in öngördüğü adalet esasları nelerdir?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
02:00 Kur'an-ı Kerim Tilaveti
18:00 İlahi kitaplara imanın İslam'daki yeri nedir?
21:00 Kur'an-ı Kerim'in muhtevası
30:00 Dört büyük kitaptan Kur'an-ı Kerim
40:00 Kur'an-ı Kerim'in öngördüğü adalet esasları
01:15:00 Kur'an-ı Kerim'in muhtevası
01:23:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası