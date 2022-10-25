Cuma Sohbeti'nde bu hafta "18 Mart Çanakkale Zaferi" hatırlandı.
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
02:00 Kur'an-ı Kerim Tilaveti
20:00 İslam'da Cihad Şuuru
36:00 Hz. Peygamber'in Hayatında Cihad
52:00 Çanakkale'de Cihad Ruhu
01:03:00 Enfal Suresi 45. Ayet
01:24:00 Çanakkale Zaferi, bir milletin yeniden dirilişi
01:28:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası