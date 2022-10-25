42. Bölüm "Hz. Peygamber'in Hayatında Cihad"

Hz. Peygamber'in (S.A.V.) hayatında cihad nasıl yer aldı?

25 Ekim 2022 | 16:29
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Cuma Sohbeti'nde bu hafta "18 Mart Çanakkale Zaferi" hatırlandı.

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

02:00 Kur'an-ı Kerim Tilaveti

20:00 İslam'da Cihad Şuuru

36:00 Hz. Peygamber'in Hayatında Cihad

52:00 Çanakkale'de Cihad Ruhu

01:03:00 Enfal Suresi 45. Ayet

01:24:00 Çanakkale Zaferi, bir milletin yeniden dirilişi

01:28:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası

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