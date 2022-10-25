Cuma Sohbeti'nde bu hafta " İslam'da cihad şuuru " konuşuldu.
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
02:00 Ali İmran Suresi 1-18. Ayetler
20:00 İslam'da cihad şuuru
45:00 Hz. Peygamber'in uygulamalarında cihad anlayışı
54:00 İslam geleneğinde "cihad"
01:02:00 Hac Suresi 40. Ayet
01:20:00 İslam'da cihad şuuru
01:31:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası