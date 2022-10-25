43. Bölüm "İslam'da Cihad Şuuru"

Hz. Peygamber'in (S.A.V.) cihad anlayışı nasıldı?

25 Ekim 2022 | 15:49
VİDEO DEVAM EDİYOR

Cuma Sohbeti'nde bu hafta " İslam'da cihad şuuru " konuşuldu.

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

02:00 Ali İmran Suresi 1-18. Ayetler

20:00 İslam'da cihad şuuru

45:00 Hz. Peygamber'in uygulamalarında cihad anlayışı

54:00 İslam geleneğinde "cihad"

01:02:00 Hac Suresi 40. Ayet

01:20:00 İslam'da cihad şuuru

01:31:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası

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