44. Bölüm "İman ve Amel İlişkisi"

Kur'an da iman ve amel ilişkisi nasıl anlatılıyor? İman, salih amel ve güzel ahlakın insan hayatına tesiri nasıl gerçekleşiyor? Orucun hikmet ve faydaları nelerdir?
Cuma Sohbeti'nde bu hafta " Amel ve imanın insan hayatına etkisi" konuşuldu.
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00 - 12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
02:30 Enfal Suresi, 20-33. Ayetler
16:00 Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
19:00 İman ve amel ilişkisi
36:00 Amel ve imanın insan hayatına etkisi
49:00 Kur'an da İman ve Amel İlişkisi
01:02:00 İman, salih amel ve güzel ahlakın insan hayatına tesiri
01:21:00 Orucun hikmet ve faydaları
01:29:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan cuma duası