44. Bölüm "İman ve Amel İlişkisi"

Kur'an da iman ve amel ilişkisi nasıl anlatılıyor?

25 Ekim 2022 | 15:46
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Kur'an da iman ve amel ilişkisi nasıl anlatılıyor? İman, salih amel ve güzel ahlakın insan hayatına tesiri nasıl gerçekleşiyor? Orucun hikmet ve faydaları nelerdir?

Cuma Sohbeti'nde bu hafta " Amel ve imanın insan hayatına etkisi" konuşuldu.

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00 - 12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

02:30 Enfal Suresi, 20-33. Ayetler

16:00 Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan

19:00 İman ve amel ilişkisi

36:00 Amel ve imanın insan hayatına etkisi

49:00 Kur'an da İman ve Amel İlişkisi

01:02:00 İman, salih amel ve güzel ahlakın insan hayatına tesiri

01:21:00 Orucun hikmet ve faydaları

01:29:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan cuma duası

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