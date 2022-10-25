Cuma Sohbeti'nde bu hafta "Müminlerinden Temel Özelliklerinden Biri: Doğruluk" konuşuldu.
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00 - 12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
01:30 Bakara Suresi, 267-274. Ayetler
14:00 "Emrolunduğun gibi dosdoğru olmaya devam et" Hud Suresi, 112. Ayet
21:00 Kur'an'da Doğruluk
31:00 İslam'ın Özü: Doğruluk
39:00 Müminlerinden temel özelliklerinden biri: Doğruluk
45:00 Fatiha Suresi, 6-7. Ayetler
47:00 Ahkaf Suresi 13. Ayet
52:00 Müminin Şiarı: Doğruluk
56:00 İslam'da doğruluk ve istikamet
01:02:00 Asırlık el yazması mushaflar AKM'de sergileniyor
01:04:00 Kutsal risalet: Yazma Mushaf Sergisi
01:09:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası