45. Bölüm "Kur'an'da Doğruluk"

İslam'da doğruluk ve istikamet nasıl olunur?

25 Ekim 2022 | 15:40
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Cuma Sohbeti'nde bu hafta "Müminlerinden Temel Özelliklerinden Biri: Doğruluk" konuşuldu.

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00 - 12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

01:30 Bakara Suresi, 267-274. Ayetler

14:00 "Emrolunduğun gibi dosdoğru olmaya devam et" Hud Suresi, 112. Ayet

21:00 Kur'an'da Doğruluk

31:00 İslam'ın Özü: Doğruluk

39:00 Müminlerinden temel özelliklerinden biri: Doğruluk

45:00 Fatiha Suresi, 6-7. Ayetler

47:00 Ahkaf Suresi 13. Ayet

52:00 Müminin Şiarı: Doğruluk

56:00 İslam'da doğruluk ve istikamet

01:02:00 Asırlık el yazması mushaflar AKM'de sergileniyor

01:04:00 Kutsal risalet: Yazma Mushaf Sergisi

01:09:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası

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