Sırat-ı müstakim nedir? İstikamet üzere olmak için yapılması gerekenler nelerdir? İmanda istikamet üzere olmak nedir? Amelde istikamet üzere olmak nedir? İnfak etmenin kişiye kazandırdıkları nelerdir?
Cuma Sohbeti'nde bu hafta "İslam'da Doğruluk ve İstikamet " konuşuldu. Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00 - 12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
01:20 Yasin Suresi 1-32. Ayetler
17:00 İslam'da Doğruluk ve İstikamet
24:00 Sırat-ı Müstakim Nedir?
28:00 İstikamet Üzere Olmak
38:00 İstikamet üzere olmak için yapılması gerekenler
46:00 İmanda istikamet üzere olmak nedir?
56:00 Amelde istikamet üzere olmak nedir?
58:00 İnançta doğruluk ve dürüstlük
01:00:00 İnfak etmenin kişiye kazandırdıkları
01:07:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası