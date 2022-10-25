Sırat-ı müstakim nedir? İstikamet üzere olmak için yapılması gerekenler nelerdir? İmanda istikamet üzere olmak nedir? Amelde istikamet üzere olmak nedir? İnfak etmenin kişiye kazandırdıkları nelerdir?

Cuma Sohbeti'nde bu hafta "İslam'da Doğruluk ve İstikamet " konuşuldu. Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00 - 12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

01:20 Yasin Suresi 1-32. Ayetler

17:00 İslam'da Doğruluk ve İstikamet

24:00 Sırat-ı Müstakim Nedir?

28:00 İstikamet Üzere Olmak

38:00 İstikamet üzere olmak için yapılması gerekenler

46:00 İmanda istikamet üzere olmak nedir?

56:00 Amelde istikamet üzere olmak nedir?

58:00 İnançta doğruluk ve dürüstlük

01:00:00 İnfak etmenin kişiye kazandırdıkları

01:07:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası