Neden istiğfara ihtiyaç duyarız? Mağfiret talep etme vasıtası olarak istiğfarın önemi nedir? Cuma Sohbeti'nde bu hafta " İslam'da Mağfiret ve İstiğfar " konuşuldu.

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00 - 12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

01:30 Hud Suresi 110-123. Ayetler

12:00 İslam'da mağfiret ve istiğfar

19:00 Mağfiretin iki yönü: Bağışlanma ve Bağışlama

31:00 Mağfiret talep etme vasıtası olarak istiğfar

37:00 Neden istiğfara ihtiyaç duyarız?

52:00 Mağfiret talep etme vasıtası olarak istiğfar

01:05:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası