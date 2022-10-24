Neden istiğfara ihtiyaç duyarız? Mağfiret talep etme vasıtası olarak istiğfarın önemi nedir? Cuma Sohbeti'nde bu hafta " İslam'da Mağfiret ve İstiğfar " konuşuldu.
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00 - 12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
01:30 Hud Suresi 110-123. Ayetler
12:00 İslam'da mağfiret ve istiğfar
19:00 Mağfiretin iki yönü: Bağışlanma ve Bağışlama
31:00 Mağfiret talep etme vasıtası olarak istiğfar
37:00 Neden istiğfara ihtiyaç duyarız?
52:00 Mağfiret talep etme vasıtası olarak istiğfar
01:05:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası