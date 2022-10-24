48. Bölüm "Dinimizde Rahmet, Bereket ve Mağfiret"

İstiğfarın bir zamanı var mı? Mağfiret talep etme vasıtası olarak istiğfarın önemi nedir? Mağfiretin insanlar arasındaki ilişkilere yansıması nasıl olur? Cuma Sohbeti'nde bu hafta "Mağfiretin iki yönü: Bağışlanma ve Bağışlama" konuşuldu.

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00 - 12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

01:30 Şura Suresi 17 - 29. Ayetler

22:00 Dinimizde Rahmet, Bereket ve Mağfiret

38:00 Mağfiretin iki yönü: Bağışlanma ve Bağışlama

45:00 İstiğfarın bir zamanı var mı?

55:00 Mağfiret talep etme vasıtası olarak istiğfar

01:03:00 Mağfiretin insanlar arasındaki ilişkilere yansıması