48. Bölüm "Dinimizde Rahmet, Bereket ve Mağfiret"

İstiğfarın bir zamanı var mı?

24 Ekim 2022 | 18:00
VİDEO DEVAM EDİYOR

İstiğfarın bir zamanı var mı? Mağfiret talep etme vasıtası olarak istiğfarın önemi nedir? Mağfiretin insanlar arasındaki ilişkilere yansıması nasıl olur? Cuma Sohbeti'nde bu hafta "Mağfiretin iki yönü: Bağışlanma ve Bağışlama" konuşuldu.

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00 - 12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

01:30 Şura Suresi 17 - 29. Ayetler

22:00 Dinimizde Rahmet, Bereket ve Mağfiret

38:00 Mağfiretin iki yönü: Bağışlanma ve Bağışlama

45:00 İstiğfarın bir zamanı var mı?

55:00 Mağfiret talep etme vasıtası olarak istiğfar

01:03:00 Mağfiretin insanlar arasındaki ilişkilere yansıması

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